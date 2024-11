L'uomo? Bello dai 25 ai 35 anni, poi basta!

James Dean con Julie Harris in una foto di scena per La valle dell'Eden di Elia Kazan (Wikipedia)

Verso i 35-36 anni, il maschio perde quell’odore della pelle così intenso e bestiale, la principale attrazione che aveva

Parliamoci chiaro: l’uomo è bello dai 25 ai 35 anni. Poi decade e diventa brutto. Infatti le fidanzate lo lasciano. Fanno benissimo, anche perché verso i 35-36 anni perde quell’odore della pelle così intenso e bestiale, la principale attrazione che aveva. Il detto “maschio bove” non ha più ragione di essere per lei. Aspetta il giorno del suo compleanno per dirgli “amo un altro, che odora più intensamente di te”. Gli annusamenti d’amore sono sempre stati i comportamenti più importanti per una coppia. Anche se lei laureata e lui no.