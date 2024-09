Le organizzo come custode notturno del Centro tori. A volte il toro apre gli occhi e vede due che cenano e bevono chianti nel suo box. Li guarda perplessi e ritorna a dormire

Come custode notturno del Centro tori organizzo cenette a lume di toro (non si potrebbe per legge). Metto un tavolino, fiori e due sedie per far star bene gli innamorati. A volte riesco a mettere un tavolo ogni box dove dorme un toro. Il prezzo è libero. lo faccio per hobby, così la nottata passa prima. A volte il toro apre gli occhi e vede due che cenano e bevono chianti nel suo box. Li guarda perplessi e ritorna a dormire. Sono tori docili. Certo che metto i tavoli dove ci sono i tori a riposo. Bovini tipo Ursus, che ha 26 mila figli in giro per il pianeta. Una sua fiala costa molti dollari. Il Centro tori non è distante dal canile. Una fiala di cane costa meno. Come razze gli innamorati possono scegliere se cenare a lume di toro: limousine, frisone, marchigiano, romagnolo, siciliano ecc. (vedi menù). Se per puro caso una notte queste decine di tori che ho in custodia scappano, bisognerebbe fare il lockdown (causa toro). Ma in tanti anni non mi è mai scappato un toro. Il più vecchio ha 26 anni ed è ancora attivo. Anche se poi è fiacco. Prima no.