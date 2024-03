Ambientalisti che pescano bottiglie di plastica dai tombini

Un metodo facile e moderno per aiutare la natura: in una giornata, se bravi, potete recuperare trenta contenitori di plastica

Se volete rendervi utile all’ambiente c’è un metodo, facile e moderno. Prendete una pertica, fategli una punta. Recatevi al più vicino tombino. Lo alzate (senza permesso del comune), guardate scorrere la fogna. Quando passa una bottiglia di plastica la infilzate… e la tirate su. In una giornata, se bravi, potete recuperare trenta contenitori di plastica per essere completi, come uomini moderni. Il frutto del lavoro lo abbandonate sotto il ponte tangenziale.



P.s. Per chi non ha una tangenziale, va bene anche una strada già usata per tale scopo. Dispiace dirlo.