Il botta e risposta è andato avanti per tutta la mattina, poi siamo andati a mangiare

Ieri una persona ha urlato davanti all’obitorio: “Ladri!”. Noi: “Pederasta”. Lui. “Ladri!”. Noi: “Pederasta”. Avanti così per tutta la mattina. Poi è arrivata l’ora del pranzo e siamo andati via. Lui alla pubblica mensa, noi come dipendenti al refettorio del dormitorio (chi dorme lì non può pranzare). Noi dormiamo a casa nostra… per cui.