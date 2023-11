Notizie menzognere sulle puzze cadaveriche

In Cina, alcuni sostengono che l’esalazione cadaverica di un cercatore di funghi ha comportato l’evacuazione di un’area vasta come il Piemonte. Ma è da verificare, essendo tale notizia riportata su un sito noto per dire menzogne. È comunque vero che un mangiatore di funghi esala da matti anche in piena salute. Figurati che favola per chi non disprezza gli sfiati cadaverici.