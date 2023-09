Chi mi tocca ispezionare da ispettore Bce (di terzo livello)

Come sessantacinquenne, ho il titolo per visitare solo piccolissimi istituti di credito non quotati in Borsa e che hanno una capitalizzazione non superiore ai 121.000 euro. Peccato

Sono ispettore della Banca centrale europea (terzo livello). Ho sessantacinque anni. Il terzo livello è il più basso degli ispettori Bce. Hai titolo per visitare solo piccolissimi istituti di credito non quotati in Borsa e che hanno una capitalizzazione non superiore ai 121.000 euro. In pratica alcune banche della Tanzania che delegano alla Bce i controlli, senza essere obbligate non essendo Unione europea. Se però riscontri irregolarità contabili si offendono! Meglio dire: ok! Tutto in regola!! Complimenti al direttore, ai funzionari, agli impiegati, arrivederci e grazie alla prossima ispezione nel 2071.