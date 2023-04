I bei tempi delle anguriere a Milano

Erano famose per la "bastonata" al cliente. E se protestavi i rischi erano grossi. Almeno così raccontano

Le anguriere attorno a Milano erano famose per la bastonata data al cliente. Ti fermavi: “Mi dà una fetta d’anguria?”. Anguriaio: “Volentieri”. Ti sedevi all’aperto a mangiarla, molto buona. “Quanto le devo?”. “Diecimila lire” (anni 80). “Come? Così tanto per una fetta d’anguria?”. “Amico, ti lamenti?”. “Certo, è un furto!”. L’anguriaio non diceva niente, andava dietro un furgone “Om” targa quadrata immatricolato nel 1956, tornava con un fucile e sparava. Polizia, anguriaio arrestato, ecc… Quanti episodi così in zona anguriere a Milano? Migliaia. Infatti la maggior parte dei detenuti in quel periodo era per circostanze del genere. Il prefetto abolì le anguriere sulla strada.