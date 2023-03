Quante firme bastavano per farti mettere in manicomio? Due!

Tanti che volevano liberarsi di un parente pagavano delle persone perché firmassero per il ricovero. Almeno così pare al pazzo (d'amore) fisso

Fino all’inizio del Novecento, ogni provincia aveva il suo manicomio. Bastavano due firme (anche di estranei) per catturare una persona e farla rinchiudere nel manicomio provinciale. Tanti che volevano liberarsi di un parente pagavano delle persone per firmare. A quel punto lui non poteva fare più niente. Il manicomio era strutturato per padiglioni. C’era quello degli scemi, quello dei deficienti, quello dei grandi obesi e quello dei pazzi d’amore. Avevano divise a seconda della categoria. I deficienti avevano dei camiciotti da notte (di dubbia provenienza); i grandi obesi, no!