Il quiz che rifiutava gli esperti in culturismo

Mio figlio ha provato a partecipare, ma gliel'hanno vietato perché la disciplina sarebbe diseducativa. Avranno fatto bene?

Mio figlio si è presentato per partecipare a un quiz tv (molto bello), uno dei pochi dove il concorrente deve essere esperto in una materia, come una volta. Il “testone” si è presentato come esperto in culturismo. Sa tutto: dai vincitori di Mister Universo (della Federazione Nabba) al più famoso mister Olimpia della Ifbb. Conosce tutti gli atleti e la posizione conquistata. Insomma, chi ha vinto, chi ha perso, anche sulla gara più “trendy” del circuito, la “Arnold Classic”, conosce ogni dettaglio. Gli autori del quiz, pur apprezzando il grado di bravura del ragazzo, hanno detto: No!! Motivo: è una disciplina non olimpica e per certi versi anche diseducativa. Pensa! E’ educativo invece dare 50 milioni a un giovanotto che usa bene i piedi? Per me sì! E aggiungo: perché i campioni di pesca (che nel Coni ha il maggior numero di tesserati come federazione) devono ancora andare a lavorare nei cantieri dell’estrazione della lignite? Sì al professionismo! Sia nel calcio femminile (che c’è già) che per i campioni della “canna di bambù”.