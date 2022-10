Ora i sindaci assenteisti offendono i lavoratori

Uno ha detto: “Quelli iscritti alla Coldiretti non hanno voglia di lavorare”. Ma se stiamo nei campi da mattina a sera. Piuttosto, lui quante ore lavora in comune?

Noi della Coldiretti ieri ci siamo offesi. Colpa di un sindaco che ha detto: “Quelli iscritti alla Coldiretti non hanno voglia di lavorare”. Ma se stiamo nei campi da mattina a sera. Piuttosto lui quante ore lavora in comune?

Risponde l’ufficio stampa del comune: il sindaco non c’è mai. Ma che razza di ufficio stampa hanno?

Poi però l’altro giorno sul tram a Milano una donna anziana mi fa: “Ehi tu, africano!”. Io: “Sì! Lo sono. Sono figlio di boeri olandesi. Meglio, i miei avi due secoli fa si stabilirono in Zimbabwe e da allora siamo sempre stati in Africa”. Lei: “Ma non diciamo certe cose, che poi la gente ci crede”. Tranviere: “E’ vero! Non diamo certe notizie che non sono verificate, poi la gente ci crede. Anzi la invito a scendere dal mezzo pubblico Atm”. Io: “Anche se sono nel cda dell’Atm?”. Tranviere: “Non mi interessa, il mio sindacato dentro l’azienda è forte il doppio del cda”.

Per cui mi è dovuto scendere e fare a piedi 21 chilometri.