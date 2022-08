L'altare per Titti

La salma del canarino è a Milano, conservata nell'appartamento di un tale che, per il servigio, non paga l'affitto. Sono vietate le visite, ma c'è sempre un modo

L’abbeveratoio del bestiame è diverso da quello del canarino Titti. Senza voler mancare di rispetto alla Warner bros., la salma di Titti è tumulata a Milano. E’ in casa di un inquilino che non paga l’affitto, proprio perché in casa ha un cadavere. Infatti la casa è di proprietà di un fan del mitico canarino, che in cambio di tale servitù non fa pagare l’affitto al tipo.

Il feretro non può essere visitato. L’inquilino precedente faceva il furbo: organizzava appuntamenti a pagamento per omaggiarlo. Il padrone dell’immobile lo ha sfrattato. Il nuovo inquilino invece rispetta le regole, però se gli offri 1.500 euro ti fa entrare in casa con la scusa che sei un suo amico. Ma intanto hai il tempo per dare uno sguardo al sacello.