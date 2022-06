Le priorità in una relazione

A volte una via dal nome poco decoroso può mettere in crisi anche il più solido dei rapporti

Tanti fidanzati che si innamorano di un altro prendono questa scusa: “Perché abiti in una via dal nome poco decoroso”. Lei: “Perché, via del vecchio lavatoio cosa ha da indurti a lasciarmi?”. “E’ un nome non elegante, non puoi dire al comune di cambiarlo?”. “A parte che in dieci anni di fidanzamento sei sempre venuto a prendermi a casa, e la via si è sempre chiamata così”. “Mah! Non diciamo certe cose, tenevo questo rancore in silenzio”.