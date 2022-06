Big Foot era il guardiano del mio palmeto

Photo by Simon Berger on Unsplash

Quella volta che abbiamo visto una scimmia nel palmeto ogm e ne siamo corsi fuori, il guardiaparco ci ha rassicurato: si travestiva lui a fini turistici

Eravamo in un Palmeto. Un bambino urla: “C’è una scimmia!”. Subito siamo corsi fuori dal Palmeto (ogm). Il guardiaparco ci vede: “Bambini! Calma! Calma!”.

Noi: “C’è una scimmia su una palma”.

Guardiaparco: “Una scimmia o Big Foot?”.

Io “Uno scimmione!”.

Guardiaparco: “Allora! Big Foot sono io che mi travesto ogni tanto da gorilla a fine turistico... però non vorrei ci fosse un altro pirla Big Foot. Spiegatemi bene”.

Io: “Era una scimmia normale”.

Lui: “Potete garantirmi che era Big Foot?”.

Io “Con la massima certezza! Cioè no! Non era lui”.

Lui: “Sono più tranquillo; solo a fare il cretino vestito da big Foot attiro il 95 per cento di visitatori del parco. Se ci fosse un altro ci sarebbe inflazione”.

Io: “Allora è lei big Foot?”.

Lui: “E’ tutta mattina che vi sto dicendo di sì. Con certezza”.

Per me mentiva. Anche perché un pensionato del Colorado dice di essere lui.