Malattie che non sapevi esistessero (e c'è un buon motivo)

Il primo caso di febbre minchiale di cui si ha notizia è del 1826. Un vagabondo a Marsiglia trova un termometro. Non sapendo come passare la giornata, prima lo mette sotto l'ascella poi sulla minchia. Con stupore l'imbecille nota che sotto l'ascella segnava 36, sulla minchia 39,2. Avvertì della cosa un conoscente infermiere in pensione a Bristol. Il più vecchio rapporto sul caso è a sua firma, è conservato nell'archivio di stato. All'asta per 1.500 dollari. Battuto ieri. In seguito si è scoperto che la febbre minchiale interessa un uomo su duecento. Prevalentemente nei continenti più freddi. Ancora oggi l'origine è sconosciuta. Non esistono cure. Anche perché è un disturbo che non dà problemi, e se non era per quel pirla, oggi non ne sapremmo niente.