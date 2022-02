Accordo fatto, Belloni al Quirinale nel 2029

Le hanno dato per ora la “reggenza ausiliaria”, sostiene Milani. Incontri internazionali e un’attività da non credere sui social

La dottoressa Elisabetta Belloni, definita: “Una delle più belle donne della Pubblica amministrazione europea”, era la mia candidata preferita. Con rispetto parlando per l’attuale presidente (che era il secondo, al terzo posto Landini, dal quarto al 35esimo vedere il sito del Foglio). Possiamo affermare con certezza che l’accordo su di lei per il 2029 c’è. Elisabetta Belloni reggerà le sorti della Repubblica dal 2029 al 2036. L’atto depositato da un notaio a Teramo è firmato da tutti: Salvini, Meloni, Grillo, Berlusca, Letta, Renzi. In più per lei oggi la Corte costituzionale modifica la gerarchia della Repubblica. Non è più il/la presidente del Senato che comanda dopo il capo dello stato, ma una figura nuova appena inventata: la “reggenza ausiliaria” che da subito viene ricoperta dalla dott.ssa Belloni. Ella potrà interrompere il Consiglio comunale in Campidoglio e mettere all’ordine del giorno argomenti a scelta.