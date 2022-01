E quando ricapita Mattarella a Codogno?

Parliamoci chiaro: il nostro desiderio è che Mattarella resti al Quirinale fino al 2029. A quel punto ci penseremo. Come capo del comitato per la rielezione sono molto contento. Ho un bellissimo ricordo diretto, quando il 2 giugno 2020 il presidente venne a Codogno. La città dove vivo (e a volte faccio il cretino in stazione). Tutti abbiamo un bellissimo ricordo del presidente. Per Codogno fu una giornata storica, ho ancora ben presente le parole di affetto e vicinanza che Mattarella ebbe per tutti. C’erano in municipio tutti i dieci sindaci dei comuni della prima zona rossa (dell’occidente).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE