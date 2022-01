Tutte le bottiglie del presidente

Con il prof. Giuliano Amato ho discusso la mia tesi di laurea all’ateneo di Reggio Emilia. Grande insegnante, per me il migliore nel mio percorso universitario. L’argomento discusso era: “La prima costituzione africana. Perché è una delle migliori al mondo”. Anni dopo mi sono trovato con il mitico prof alla finale del doppio misto al torneo di tennis della Canottieri Baldesio sul lungo Po di Cremona. Ero in coppia con Carmen Russo, il prof. Amato con Edvige Fenech. Punteggio 6-1 6-7 6-0. Per loro contestazione finale per una palla per noi sulla linea, per loro no. Avevano ragione loro. Dispiace.

