Se tuo figlio è "uno di quelli"

Anche se lavora poco e non si trova la fidanzata, può darsi che qualche soddisfazione riesca a dartela, parola di Innamorato fisso

Ho un figlio di 52 anni. Sua madre è scappata con il luna park, che poi sarebbero i baracconi che girano di paese in paese per sagre ecc. Non ha mai lavorato. Tranne di notte, custode notturno in un'autorimessa, ma poco. Ieri l'ho iscritto alla Cisl, lo dovrebbero chiamare come sgombera cantine part-time. Non ha mai avuto fidanzate. L'unica soddisfazione? E’ uno di quelli.