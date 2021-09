A fare il bagno in pubblico ci sono anche laureati in filosofia

Noi l'avevamo detto: “Se vuoi trovare un buon posto, fai il Politecnico”. Niente da fare! Ed eccoli qui a gettarsi nelle cisterne pluviali, grossi contenitori in vetroresina pieni di acqua piovana, per trovare un po' di senso pratico

Ieri mi sono buttato in una pubblica cisterna. Sono dei grossi contenitori in vetroresina pieni di acqua piovana… e altre vergogne. Abbandonate nei primi anni 70, sono diventate luogo di svago per disoccupati e senza fissa dimora. Sono state raccolte firme per farle portare via, ma dove le metti? In qualsiasi posto, arriveranno vagabondi che si buttano dentro. Anche avendo tempo da perdere, oggi vado ancora. Non penso di sbattermi dentro, guardo i pirla che lo fanno. Di solito istruzione bassa. Ma c'è anche qualche laureato in materie umanistiche. Noi l'avevamo detto: “Se vuoi trovare un buon posto, fai il Politecnico, non filosofia”. Niente da fare! Ed eccoli qui a gettarsi nelle cisterne pluviali per trovare un po' di senso pratico. Comunque la maggior parte dei lazzaroni che si lanciano nelle cisterne hanno abbandonato la scuola. Motivo? Bisognava alzarsi presto la mattina.

