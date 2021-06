Donare il cortile al Fai, poi fargli causa

Photo by Minxi Mao on Unsplash

Un'intelligente strategia per far crescere il valore delle proprietà. Tanto poi si può dare la colpa alle onlus. Ma quanto spendono per la pubblicità?

Ieri ho donato il mio cortile al Fai. Visto che nessuno vuole comprarlo nemmeno per 5.000 euro. Con il bollino Fai acquista più valore. Dopo loro lo vendono a 280.000 euro. E’ un cortile molto bello. A quel punto faccio causa al Fai per avere indietro il bene (o il corrispettivo della vendita). Adducendo: “Quando ho fatto il lascito non ero in grado di intendere e volere, ma condizionato dalle campagne pubblicitarie in tv (a pagamento) che invitano a fare un lascito testamentario a Save the Children, Greenpeace ecc.". Ma quanto spendono queste onlus per comprare spot (da 60 secondi) su emittenti nazionali? Per me, tra pagare stipendi ai dipendenti e pubblicità, rimane ben poco per la ragione sociale.

Pubblicità

P.s. Ritiro il pezzo e mi scuso.