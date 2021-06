Un nomade tuttofare

Un personaggio insospettabile dalle grandi capacità mediche. Tutti nel palazzo se hanno problemi di salute chiamano lui

Ieri mentre stavo mettendo il pigiama mi sono slogato la spalla. Ho chiamato un nomade che abita sopra di me. Gentile, è venuto subito con una pomata senza etichetta. Sono stato subito benissimo. Non ha voluto niente. Domani gli compro un bottiglione di vino dei Colli euganei. Tutti nel palazzo se hanno problemi di salute chiamano lui. Fa anche il dentista, l'ottico, fa tutto. Non sapevo che fosse agli arresti domiciliari. Ma è stato completamente prosciolto, non c’entrava niente con i fatti che gli venivano contestati. Suo figlio gioca nella primavera della Lazio. Ieri lo abbiamo visto su Rai sport. Giocavano contro il Triestina nel campionato primavera. Non ho mai visto giocare un ragazzo così bene. Dispiace che sia stato espulso per aver salvato un goal con una parata (non è il portiere). Per questo semplice motivo la squadra biancoceleste non vincerà la coppa disciplina… Meglio essere primi in campionato. Anche perché la coppa disciplina verrà abolita e sostituita con una coppa che premia il comportamento contrario. Ma non è sicuro.

