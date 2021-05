Canalis premier, Landini approva

Ambasciatrice, tennista, testimonial Alfa Romeo: tutti vogliono Elisabetta, ma lei scende in campo e riscuote un successo da mandare in palla il sito di Palazzo Chigi. Il racconto oggettivo (ma anche no) dell’Innamorato fisso

Elisabetta Canalis (detta donna più bella di sempre). Noi democristiani vecchi e nuovi ieri ci siamo ritrovati a Chianciano Terme. Tutti d’accordo: Elisabetta Canalis è la nostra candidata premier per le prossime politiche. Alla Elisabetta non è ancora stato comunicato. Ma speriamo accetti. Nel caso l’Italia cadrà nelle mani degli statalisti, sia che vinca la Meloni sia l’ormai rinato Pci (Pd + 5 stelle). Elisabetta! Per questo ti esortiamo ad accettare.

E veniamo ai social: il tweet che ci ha fatto decidere che lei è la persona giusta per noi italiani popolari europei: “Penso che la direzione che stiamo prendendo è quella del pensiero a senso unico (alternato)…”.

Elisabetta! Quando ti abbiamo letto tutti si è urlato “Betta! Ti amo!” da Aosta a Ragusa. I motivi sono i seguenti:

a) La pensiamo come te.

b) Sei di una bellezza da far impazzire l’uomo.

c) Finalmente un primo ministro che parla un perfetto inglese (anche Draghi, ma non è così bello).