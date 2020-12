La bella politica. Governo fisso per Boschi

Che vada a teatro, in palestra o al sindacato, trova schiere di simpatizzanti ovunque. Rimpianti per la sua riforma bocciata dal referendum. Il successo del viaggio con il premier Conte in giro per il mondo. Cronaca, via social, di un innamoramento

Appena definita da giornalisti di tutto il mondo “la più bella donna che siede in un parlamento terrestre”, per le sue competenze e anche per questa definizione Maria Elena Boschi entra oggi nel II governo Conte. Il ruolo è sottosegretario alla presidenza del Consiglio. In pratica, vice primo ministro (in attesa, come è stato Biden, di diventare al prossimo giro…). Stimiamo anche la capogruppo di Italia viva per non aver postato sul suo profilo tale vittoria (di donna più bella del mondo). Ma andiamo con calma e serenità a visitare sia Instagram, sia Facebook, Twitter e TikTok dell’onorevole.

Prima foto su TikTok: la Boschi in visita a una galleria d’arte. Espone un artista sconosciuto. Solo per la presenza dell’onorevole i quadri del pittore sono balzati a prezzi mai visti. La gallerista araba twitta: “Mi era capitato di vedere salire le prenotazioni di alcuni artisti, ma così velocemente mai. E’ senz’altro merito dell’on. Boschi”.

