Lettera d'amore a Mietta

Gentile Mietta, scusa se ieri non ti ho scritto la solita lettera d’amore. Ero testimone a Las Vegas, stato del Nevada, di un matrimonio tra due estranei. Tu sai che mi arrangio con tanti lavoretti. Ho guadagnato qualcosa anche lì. Non ti ho mai parlato nella mia lettera d’amore del mio paese. È il comune più riciclone d’Italia. Addirittura il 100 per cento di raccolta differenziata. Questo anche grazie a una ferrea politica di delazione. Ieri per esempio ho denunciato una signora anziana che aveva messo il vetro scuro nel bidone del vetro chiaro. È subito stata arrestata. Lei si è difesa dicendo che si è confusa. Ma il fatto non sussiste. Per cui è stata rilasciata. Se sbaglia ancora, verrà mandata via dal comune. E la sua casa passa di proprietà dello stato (ma neanche). La mettono all’asta e con il ricavato compriamo un altro depuratore. In paese ne abbiamo dieci, uno più efficiente dell’altro. Tanti ci danno dei fanatici. Tu amore cosa ne pensi? Per me quello che dici tu è importante. Ieri è stato arrestato un giovane di 31 anni, aveva buttato nel vetro una lampadina. È chiaro che le lampadine vanno nel secco. Oggi viene rilasciato e diventa sindaco.

