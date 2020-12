Una soluzione al global warming

Lucertole e lavatrici. Che cosa fare per ridurre il riscaldamento climatico

Non avevo mai visto una lucertola sul muro in questo periodo. Seguo le lucertole del mio cortile dal 1965. Dobbiamo ammettere che il global warming c’è. Ma cosa facciamo? Chiudiamo baracca e burattini e aiutiamo una popolazione di raccoglitori e cacciatori? Ma a quei tempi sulla Terra erano in 150 mila. Solo a Durango ci sono 21 milioni di abitanti. Non ci sono nei campi attorno a Durango funghi per tutti. Una soluzione sarebbe forse quella di abolire le lavastoviglie e tornare ai bei tempi di prima della loro invenzione. Ma gli occupati del settore dove vanno? Nella segreteria della Lega per la tutela della flora e fauna del Mar Caspio. Ma hanno già cinque impiegati. Uno lo lasciano a casa oggi. Farà ricorso.

