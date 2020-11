Un sindacalista di lotta e di governo

Maurizio Landini (il n. 1 per me) viene chiamato al Quirinale. Il presidente gli dà mandato per formare il governo. Il segretario della Cgil accetta “senza riserva”, non consulta le varie forze in Parlamento. Si sa già. Tutti votano la fiducia al I governo Landini. E’ un esecutivo di unità nazionale ben visto anche da Bruxelles e Mosca. Landini rimane in carica anche come segretario Cgil, pur essendo capo del governo. Nell’esecutivo entrano come ministri Susanna Camusso, Sergio Cofferati, Annamaria Furlan, Alan Friedman rispettivamente: al dicastero del Lavoro, del Sud, dell’Agricoltura e foreste e all’Economia.

