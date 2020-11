Lockdown alcolico

A Milano ci sono due fratelli che bevono e basta in casa. Non fanno il bucato, non puliscono la casa, non si vestono. Bevono e basta. Il volontario del Comune gli porta il cestino da mangiare. Hanno in cantina diverse damigiane di vino. Nel giro di 15 anni le bevono tutte. Non sono fidanzati, pur essendo ancora giovani (50). Non vanno a votare. Non leggono. Andrebbero portati al manicomio. Ma li hanno chiusi (bella legge).

