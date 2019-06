Il 95 per cento voterà Forza Italia per Mara Carfagna

Gentile Mara Carfagna, sono molto contento per il ruolo che le è stato dato in Forza Italia. Ho sempre votato Noi, però ultimamente stavo quasi per andare con altri partiti. Ma a questo punto no. Rimango, sia per Forza Italia che per lei nuova coordinatrice del partito. Tanti torneranno, a votarci, mi creda, e 95 per cento merito suo, Mara. Un saluto.

P. S. Se lo riterrà opportuno, gentile Mara, mi usi pure per quel che mi compete. Cioè, per dire, scherzare gli avversari politici, come i comici comunisti hanno fatto tante volte con Noi. Un saluto sincero.