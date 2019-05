Anche voi amate Manuela Arcuri?

Gentile Manuela Arcuri, sono lo psicologo di un comune di 1.500.000 abitanti. Tanti vengono da me e mi dicono di essere innamorati di lei. A questo punto, non dovrei, ma hanno condizionato anche me. Sì, vi amo anche io. Ecco perché ieri l’ordine professionale mi ha sanzionato, giustamente. Ieri sono stato convocato davanti alla commissione, e su precisa domanda – “Amate la Arcuri?” – ho dovuto rispondere “no!”. Manuela, amore, spero che mi capirai: se mi cancellano dall’ordine, che lavoro vado a fare?

Però non è vero. Ti amo più della mia fidanzata. Lei intanto ama più Brad Pitt che me. Fa benissimo. Tanto secondo te Brad Pitt risponde alle lettere d’amore che la mia ragazza gli manda?

Ciao Manuela, tutto quello che ti ho detto è vero, tranne l’inizio. Ma neanche. Tuo,

Maurizio