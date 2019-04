Bisogna fare come dice Briatore: non andare all'università

Ho visto la bella intervista di Briatore a “Non è l’Arena” (su La7). Dice che fare l’università quasi sempre non serve a niente; meglio che un giovane apra un negozio di idraulica e poi pian piano ne apre 10-20 eccetera. Per me ha ragione, il problema però è che nessuno va più all’università cosa fanno i professori? Non penso vadano a lavorare al McDonald’s. Azienda che stimo perché per assumere personale non guardano le raccomandazioni. Grazie.