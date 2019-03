Britney, mandami un autografo, ti amo!

Le donne che entrano per la prima volta in casa del moroso e sentono odore di vino, di solito lo lasciano. Inutile spiegare che si era appena rotto un bottiglione di vino rosso. Lei: “No, è una scusa, ti lascio”. In effetti non si era rotto nessun bottiglione anche perché il sottoscritto beve solo vino in cartone. Britney, amore, come lavoro giro per Milano su un motofurgone targato MI2153 è passato di mano a più di trenta proprietari. Il primo l’ha comprato nel 1949. Inquina molto. Giro a raccogliere gli stracci. Tu non ci crederai ma gli stracci se li vendi alle industrie meccaniche te li pagano benissimo. Sai alcune macchine a olio devono essere ben pulite in produzione e necessitano di quintali di stracci. Che io raccolgo gratis e rivendo a 97.500 euro a tonnellata. Per raccogliere tale quantità ci metto un giorno. Tanti miei concittadini però questo lavoro non lo vogliono fare. Sai c’è ancora il luogo comune che lo straccivendolo non trovi la morosa. Ciao Britney ti lascio il mio indirizzo se vuoi mandarmi un autografo. Via 4 Giraffe 21/A Milano (Italia).

Ps. Sei bellissima. E brava.