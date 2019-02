L’iceberg più piccolo mai registrato da un satellite Nasa è stato visto ieri. Si è staccato dall'Antartide, è lungo 2 metri. Questo non significa che i cambiamenti climatici non ci sono. Però cosa facciamo? Chiudiamo tutti i voli di linea e andiamo a cantare sulle rive dello Zambesi? Per me va bene, poi non lamentatevi se non potete raggiungere l’amata a Boston.