Dopo le foto di Maria Elena Boschi il Pd diventa il primo partito

Gentilissima Maria Elena Boschi, le scrivo per dirle che quando c’eravate lei, Poletti, Minniti e Renzi al governo era cento volte meglio. Sì, sbagliando non ho votato per lei. Ma adesso ci siamo messi d’accordo tutti per mentire ai sondaggisti. I veri dati reali sono questi:

Pd 25 per cento

M5s 21 per cento

Lega 20 per cento

Forza Italia 20 per cento

Fratelli d’Italia 10 per cento

Leu 0,5 per cento

Firmato: Partito monarchico italiano che è nato oggi dalla fusione di 5 partiti. Che bella l’Italia con lei come regina. Lei che riceve i presidenti delle nazioni e che va all’estero a rappresentare l’Italia. Una bellezza così non si era mai vista. Tutti vogliono venire in Italia a fare i turisti. Anche per vederla. Speriamo Pd e Forza Italia si mettano d’accordo. Penso sì.