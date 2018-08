Lettera d'amore a Marina la scema

Lettera d’Amore di Luigi I di Francia a Marina detta la scema Duchessa di Lilla.

Gentile Marina la scema, scusa se non ti ho scritto stamani. Il mio pegno d’amore viene così meno, avendoti promesso 5 lettere al giorno per 25 anni. A questo punto decidi tu se sono ancora degno della tua mano. Per me sei sempre la più bella nobile d’Europa. Ciao Marina.