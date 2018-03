Melania Trump e i fratelli con la testa a forma di pera

Gentilissima Melania Trump, siamo due fratelli con la testa a forma di pera. Essendo già così a 10 anni, i nostri cari ci avevano venduto a un circo. Ieri siamo stati licenziati. Mio fratello ha deciso di sposarsi, io per adesso non penso. Non abbiamo una casa, essendo stati per quarant’anni al circo. Lei Melania potrebbe telefonare al presidente della Puglia per vedere se ci mette in una casa? Il presidente la stima molto. Grazie di tutto.