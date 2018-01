Ieri abbiamo costituito un gruppo che si chiama “I vigilanti del Po”. Siamo 250 volontari di Forza Italia. Cosa facciamo? Semplice, controlliamo il Po con dei motoscafi (potenti). Si è visto che su tutti i circa 700 chilometri del fiume non c’è una motovedetta della polizia municipale, dei carabinieri, della finanza, della polizia di stato… niente. Arrivano sugli argini con le auto, ma se c’è un motoscafo di pescatori di frodo, quello arriva a Venezia e di lì in Croazia.

Noi, senza permesso da parte delle varie prefetture competenti, abbiamo trenta motoscafi. Notte e giorno portiamo su in barca un verro per spaventare i ladri. Abbiamo anche delle divise, molto belle e complete, e in pratica abbiamo costruito la polizia fluviale come c’è a Londra, senza passare dal Parlamento.

Grazie, ciao!