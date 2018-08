Drink e Graal

Merlino, mio Merlino, tutto questo scuotere drink susciterà in noi – non voglio dire perfino in Lancillotto – la nostalgia del Graal? Contemplava l’intrepida bellezza del cielo, ieri, Anacleto e malgrado gli obblighi mondani di Honolulu – i bermuda, le camicie a maniche corte e i Ray-Ban – vagheggiava una militia celeste senza nulla in comune con quella terrena: “E il cielo”, urlava a Merlino, “è infatti basso perché siamo ormai vicini allo stesso cielo!”.