I belgi a Honolulu

Pensa fosse stato un gin tonic, pensava Merlino osservando Anacleto che se ne stava a borbottare indispettito della presenza di alcuni belgi, giunti in comitiva a Honolulu. Anacleto aveva bevuto succo di pesca corretto con ciuffi di menta, senza ombra di alcol, eppure mostrava insofferenza verso i nuovi arrivati, troppo rumorosi e senza – diceva – “aver portato qui Falbalà”. Ma lei è dell’Armorica, non è belga, gli diceva Merlino. E lui, “appunto, lei: l’arcobaleno che dura tutta la vita!”. E beveva ancora, per ricordare.