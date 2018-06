La regina del regno dei fiori

Convocava Rosa, ieri, Giove (in doppiopetto). E le diceva di una sua idea: quella di donare un regno ai fiori. Soffiava il caldo unto di fine giugno, a Roma, il Tonitruante sembrava non patirne di quell’afa. Era anche l’ora avvampata di un primo pomeriggio e dalle parti di piazza Mazzini, parlando a Rosa per farla regnare su tutti i fiori, lui stava comunque sulle spine cospargendo di rose ovunque Rosa portasse i suoi passi. Finalmente ispirato da lei, Giove, ebbe a prendersela nel suo stesso cuore: “Un unico tempio, un mondo per certo, sei tu”.