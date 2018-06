I famosi seni sugli attenti come scolari davanti al signor maestro. Così il décolleté di Egeria, ieri, al semaforo di Piazzale degli Eroi, a Roma. Aspettava di attraversare le strisce pedonali, dietro di lei le quattro Camene che – forti di fianchi – non reggevano il confronto in avvenenza e neppure il passo tanto marciava spedita per raggiungere Numa Pompilio alla fermata della metropolitana Cipro. All’improvviso, la pioggia: “Come rassomigli all’acqua”, diceva lui al riparo della pensilina. “Wie gleichst du dem Wind” rispondeva lei.