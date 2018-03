L'America di Stormy Daniels

La pornostar Stormy Daniels racconta a tutti di avere sculacciato Donald Trump. Dice che gli ha fatto tò-tò sul culetto con una copia di Time e non una qualsiasi copia ma proprio quella con Trump stesso in copertina. Un momento prima lui s’è fatto bello vantandosi di tutti i suoi successi (non ultimo quello di ritrovarsi ritratto in quel po-pò di giornale). Un vincente, Trump, non c’è che dire. E siccome nessuno è qualcuno davanti al proprio medico, davanti al proprio cameriere e davanti a chi – come la tempestosa ragazza – esercita il mestiere, è finita che lei gli ha detto “abbassati i pantaloni”. Lui, secondo il racconto, se l’è tolti e lei – bonaria – ammirandone il culotto, glielo ha bonariamente sculacciato. Per colpirlo nel profondo. Con la sua stessa faccia. La famosa America profonda.