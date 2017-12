I lupi tornano a Roma. Non succedeva da più di un secolo. Sette esemplari, di cui cinque cuccioli. Un branco che ha trovato luce all’interno dell’oasi di Castel di Guido. E’ una bellissima notizia, questa del fiero lupo che riappare a casa propria. Roma porta il lupo nel sangue e se c’è una cosa giusta – giustissima ovunque, in ogni angolo del mondo – è quella della regola: chi pecora si fa, il lupo se lo mangia. Forse è solo un presagio, ma è già tanto. L’era che si restituisce alle fauci dell’animale nobile su tutti impone il proprio segno. Sarà per questo che Virginia Raggi, al teatro dell’Opera, indossando l’abito di Anna Magnani è risultata bella e degna lupa capitolina?