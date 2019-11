Affari di famiglia

La terza puntata di Turné Soirée, il programma di Rsi (la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana) con la nostra Mariarosa Mancuso e Damiano Realini che racconta il mondo dei libri attraverso l’incontro con scrittori, editori e lettori speciali.

Forse non c'è bisogno di scomodare l'incipit di Anna Karenina (“Tutte le famiglie felici si somigliano fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a suo modo”) per capire la centralità e l'importanza che il tema della famiglia riveste per la letteratura. Ma anche per il cinema, la televisione e qualsiasi forma di narrazione vogliate immaginare. Quante storie tristi, allegre, grottesche, amorose, rancorose, si svolgono in una famiglia. La terza puntata di Turné Soirée con Mariarosa Mancuso e Damiano Realini parte da una famiglia, i fratelli Carlo ed Enrico Vanzina, che hanno portato al cinema le storie di tantissime altre famiglie.