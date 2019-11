Dal tennis di Federer alle foto di Frank, grandi talenti svizzeri

La prima puntata di Turné Soirée, il programma di Rsi (la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana) con la nostra Mariarosa Mancuso e Damiano Realini che racconta il mondo dei libri attraverso l’incontro con scrittori, editori e lettori speciali.

Per inaugurare la prima stagione, un viaggio tra i grandi talenti svizzeri. Nel tennis, come Roger Federer. Nella fotografia, come Robert Frank: lo svizzero che con le sue immagini, assieme alle parole dei romanzieri (Jack Kerouac lo amava moltissimo), ha costruito l’immagine degli Stati Uniti negli anni 50 e 60. Con una tappa al Museo delle Cere di Madame Tussaud, per un piccolo - e molto romanzesco - colpo di scena.