No, non è Jim Carrey che interpreta Jack Nicholson

Il video di Jim Carrey che interpreta una delle scene più famose del film The Shining è diventato virale in rete, pur essendo stato manipolato dall'utente youtube Ctrl Shift Face. Il filmato è stato realizzato grazie al Deepfake, una tecnologia che consente di creare dei video finti ma realistici. Ctrl Shift Face ha manipolato molte scene dei grandi classici del cinema ma il risultato finale è talmente accurato e realistico che in pochi utenti riescono a vedere il trucco.

In questo caso, la faccia di Jim Carrey è stata sostituita al volto di Jack Nicholson nella scena del celebre film del 1980. In passato Deepfake è stato usato per vari scopi, anche per girare video pornografici. Lo stato del Virginia la scorsa settimana ha vietato questo genere di video con un emendamento alla legge sul revenge porn. Tuttavia, Deepfake può essere usato anche per fini politici e potrebbe potenzialmente compromettere il risultato di un'elezione. Lo stato del Texas ha già approvato una legge (che però deve ancora entrare in vigore) che qualifica come reato criminale la “fabbricazione di video ingannevoli con l’intento di influenzare il risultato di un’elezione”.