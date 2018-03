Ibrahimović annuncia con la solita sobrietà l'arrivo ai Los Angeles Galaxy

Dopo aver rescisso il contratto con il Manchester United, Zlatan Ibrahimović ha ufficializzato il suo arrivo ai Los Angeles Galaxy, squadra californiana dove l'attaccante svedese, 36 anni, potrebbe giocare fino alla fine della sua carriera. Stamattina, sul Los Angeles Times, era appara una pagina pubblicitaria firmata da Ibrahimović e la scritta “Dear Los Angeles, you're welcome”. Un gioco di parole che, da un lato sembra essere una risposta alla città che lo ringrazia per essersi trasferito lì, ma dall'altro è un “benvenuto” che il giocatore dà a Los Angeles che entra nel suo mondo. Non a caso, da pochi minuti, sui social network, circola questo video in cui Ibra dà il benvenuto a Los Angeles in “zLAtan”.