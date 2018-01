Ecco come la mappa del fitness mette a rischio le basi militari

"Una grande svista" sull'uso delle comuni app che tracciano i percorsi di jogging rischia di mettere in pericolo la sicurezza delle basi militari americane, russe e cinesi sparse nel mondo. A definirla "svista" è stato colui che l'ha scoperta, un ventenne australiano che studia sicurezza internazionale in medio oriente, Nathan Ruser, sentito dal Washington Post. Ma gli aspetti paradossali di questa storia, emersa quasi per caso, potrebbero avere risvolti notevoli per la sicurezza di molti militari.

