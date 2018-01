C'è stata una sparatoria in scuola del Kentucky: due 15enni uccisi da un coetaneo

Due persone sono state uccise e 17 ferite in una sparatoria in un liceo, la Marshall County High School nella cittadina di Benton, nello stato americano del Kentucky. Due studenti di 15 anni, un ragazzo e una ragazza, sono stati uccisi da un coetaneo, che ha aperto il fuoco tra le aule dell'istituto. La ragazza è morta sul posto mentre il suo compagno è deceduto in ospedale. Secondo il resoconto del governatore Matt Bevin, altre 12 persone sono state ferite dai colpi sparati e altre cinque sono rimaste ferite durante la fuga. Il presunto colpevole è stato fermato dalla polizia circa dieci minuti dopo aver sparato i primi colpi. "Il responsabile è uno studente, maschio, di 15 anni, attualmente in stato di detenzione – ha spiegato Bevin – è stato arrestato in flagrante, senza ulteriori violenze e sarà accusato di omicidio e tentato omicidio".

L'aggressore avrebbe agito da solo e gli inquirenti non ritengono che ci siano dei complici. Sul caso indaga anche l'Fbi. La scuola teatro della sparatoria accoglie un migliaio di studenti tra i 10 e i 12 anni che arrivano dai comuni della contea di Marshall. È il secondo attacco con arma da fuoco in una scuola superiore americana di questa settimana. Lunedì una ragazza di 15 anni è stata uccisa da un compagno di classe di 16 anni nella caffetteria della scuola, nella piccola città di Italy in Texas.