Polemica natalizia a Belgrado. Sempre meglio di "Spelacchio"

La triste vicenda di "Spelacchio", l'albero di Natale – ormai noto e rinsecchito – di Roma ha fatto scuola. Quello di piazza Venezia è costato 39.900 euro, che con l’Iva diventeranno 48.677, e per la prima volta da anni l’appalto per l’albero di Natale è stato affidato senza gara, con un esborso di denaro pubblico tre volte più alto rispetto al 2016. Nella capitale serba è invece polemica perché la pianta è costata la considerevole cifra di 83 mila euro: i cittadini sono scontenti dell'albero di Natale di Belgrado, tutto in plastica e dall'aspetto sovietico. Poche decorazioni, niente luci e forma conica più finta che mai. L'amministrazione ha annunciato che revocherà il contratto alla ditta che lo ha realizzato. Certo che rispetto al suo cugino romano...