Il vecchio mondo sta finendo

Ross Douthat sul “collo di bottiglia” che inghiottirà tutte le forme di vita sociale

"Ogni grande cambiamento tecnologico ha un’ombra distruttiva, le cui profondità inghiottono stili di vita che il nuovo ordine rende obsoleti” scrive Ross Douthat sul New York Times. “Ma l’era della rivoluzione digitale – l’era di Internet, degli smartphone e l’era nascente dell’intelligenza artificiale – minaccia un’eliminazione particolarmente radicale. Sta costringendo la razza umana a quello che i biologi evoluzionisti chiamano un ‘collo di bottiglia’, un periodo di rapida pressione che minaccia l’estinzione di culture, costumi e popoli. Quando gli studenti universitari faticano a leggere testi più lunghi di un paragrafo delle dimensioni di un telefono e Hollywood fatica a competere con YouTube e TikTok, ecco il collo di bottiglia che schiaccia le forme artistiche tradizionali come romanzi e film. Quando i quotidiani e le principali confessioni protestanti svaniscono nell’irrilevanza, quando i ristoranti, i centri commerciali e le università iniziano a tracciare lo stesso arco discendente, ecco il collo di bottiglia che si stringe attorno alle vecchie forme di esistenza della classe media suburbana. Quando moderati e centristi si guardano intorno e si chiedono perché il mondo non stia andando come vogliono, perché il futuro sembra appartenere a strani radicalismi su misura, ad ammiratori di Luigi Mangione e revisionisti della Seconda guerra mondiale, ecco il collo di bottiglia che schiaccia le vecchie forme di politica del consenso, i modi discreti di relazionarsi ai dibattiti politici. Quando i giovani non frequentano nessuno, non si sposano e non mettono su famiglia, ecco il collo di bottiglia che si sta creando per le istituzioni umane più basilari di tutte. E poiché le persone non si accoppiano e non si riproducono, le nazioni invecchiano, diminuiscono e si estinguono, quando lo spopolamento travolgerà l’Asia orientale, l’America Latina e l’Europa, come accadrà, quella sarà l’ultima stretta, la parte più stretta del collo di bottiglia, la vera e propria estinzione.

L’idea che Internet porti con sé una falce è familiare: pensate a Blockbuster Video, al telefono pubblico e ad altre prime vittime della transizione digitale. Ma la portata della potenziale estinzione non è ancora adeguatamente compresa. Non si tratta di un normale ricambio generazionale in cui le agenzie di viaggio chiudono o Netflix sostituisce il videoregistratore. Tutto ciò che diamo per scontato sta entrando nel collo di bottiglia. E per qualsiasi cosa ti stia a cuore – dalla tua nazione alla tua visione del mondo, dalla tua forma d’arte preferita alla tua famiglia – la sfida chiave del XXI secolo è assicurarsi che esista ancora dall’altra parte. Questa sfida è resa più complessa dal fatto che gran parte di questa estinzione sembrerà volontaria. In un normale collo di bottiglia evolutivo, l’obiettivo è sopravvivere a una minaccia fisica immediata – una pestilenza o una carestia, un terremoto, un’alluvione o l’impatto di un meteorite. Il collo di bottiglia dell’era digitale è diverso: la nuova era ci sta uccidendo dolcemente, allontanando le persone dal reale e portandole nel virtuale, distraendoci dalle attività che sostengono la vita quotidiana e, infine, facendo sembrare obsoleta l’esistenza su scala umana. In questo contesto, la sopravvivenza dipenderà dall’intenzionalità e dall’intensità. Qualsiasi aspetto della cultura umana che le persone presumono venga trasmesso automaticamente, senza troppa riflessione cosciente, è ciò che il gergo online chiama NGMI – non ce la farà. Le lingue scompariranno, le chiese periranno, le idee politiche svaniranno, le forme d’arte svaniranno, la capacità di leggere, scrivere e fare calcoli matematici appassirà e la riproduzione della specie fallirà – tranne che tra le persone che sono ponderate, consapevoli di sé e un po’ fanatiche nel garantire che ciò che amano venga portato avanti. La mera eccentricità non garantisce la sopravvivenza: ci saranno forme di resistenza e radicalismo che si riveleranno distruttive e altre che saranno solo vicoli ciechi. Ma la normalità e l’autocompiacimento saranno fatali. E sebbene questa descrizione possa sembrare pessimista, è intesa come un’esortazione, un invito a riconoscere ciò che sta accadendo e a resistergli, a lottare per un futuro in cui le cose e gli esseri umani sopravvivano e prosperino. E’ un appello all’intenzionalità contro la deriva, allo scopo contro la passività – e in definitiva alla vita stessa contro l’estinzione. Inizia con la sostituzione: l’era digitale prende le cose incarnate e offre sostituti virtuali, spostando interi ambiti di interazione e coinvolgimento umano dal mercato fisico allo schermo del computer. Per l’amore, le app di incontri sostituiscono bar, luoghi di lavoro e chiese. Per l’amicizia, messaggi e messaggi privati sostituiscono il passare il tempo. Per l’intrattenimento, il piccolo schermo sostituisce il cinema e gli spettacoli dal vivo. Per lo shopping e la vendita, il negozio online sostituisce il centro commerciale. Per la lettura e la scrittura, il paragrafo breve e la risposta rapida sostituiscono il libro, il saggio, la lettera. Alcuni di questi sostituti hanno vantaggi significativi. Esistono forme di lavoro intellettuale e scientifico che erano impossibili prima che Internet annientasse la distanza. Il lavoro da remoto può essere una manna per la vita familiare, anche se limita altre forme di interazione sociale. La popolarità online dei podcast potrebbe preannunciare un declino della cultura letteraria in favore di quella orale. Ma in molti casi, i sostituti virtuali sono chiaramente inferiori a ciò che stanno sostituendo. BookTok sta alla letteratura come OnlyFans sta al grande amore romantico. Le fonti online di notizie sono generalmente scadenti rispetto all’ecosistema scomparso dei giornali cartacei. Le amicizie online sono più esili delle relazioni nel mondo reale, gli incontri online accoppiano meno persone con successo rispetto ai mercati degli incontri dell’era precedente. Il porno online... beh, avete capito il mio punto.

Lo scorrimento infinito dei social media è peggio di un bel film, ma non puoi distogliere lo sguardo, e i romanzi sono incredibilmente difficili da leggere rispetto a TikTok o Instagram. La pornografia è peggio del sesso, ma ti offre un simulacro di qualsiasi cosa tu voglia, quando lo vuoi, senza alcuna negoziazione con i bisogni di un altro essere umano. Quindi, anche se alla fine le persone ottengono meno dai sostituti virtuali, tendono comunque a tornarci e alla fine ne dipendono. Così, in condizioni digitali, la vita sociale si attenua, il romanticismo declina, le istituzioni perdono sostegno, le belle arti svaniscono e le arti popolari sono invase da superficialità e le competenze e le abitudini di base che la nostra civiltà dava per scontate vengono trasmesse solo debolmente alla generazione successiva. Infine, man mano che l’esperienza locale incarnata diventa meno importante delle alternative virtuali, il potere della sostituzione e della distrazione alimenta la sensazione che la vita reale sia fondamentalmente obsoleta. Il risultato è un panorama in cui la politica nazionale sembra incredibilmente importante e quella locale irrilevante; dove l’inglese può sembrare l’unica lingua degna di essere conosciuta e un’elezione presidenziale americana sembra un’elezione per la presidenza del mondo; dove la vita dei piccoli paesi e delle culture locali sembra, nella migliore delle ipotesi, anacronistica; dove l’influencer famoso dall’altra parte del mondo prende il posto, nel nostro spazio mentale, che un tempo occupavano amici e vicini.

Questa illusione incoraggia un antiumanesimo di moda, un impulso a giustificare il suicidio e ad espandere l’eutanasia, e un generale senso di futilità personale e culturale che è particolarmente evidente quando si visitano le aree geografiche che stanno invecchiando e spopolando più rapidamente. In questi luoghi si percepisce palpabilmente la sensazione che la storia un tempo si sia svolta qui, ma che ora stia accadendo solo in America e dentro il vostro telefono. Tutto questo descrive la nostra traiettoria prima dell’ingresso dell’intelligenza artificiale, e ogni forza che ho appena descritto è destinata a diventare più intensa man mano che l’intelligenza artificiale rimodella le nostre vite. E’ come se tutte le tendenze dell’era digitale si fossero accumulate fino a raggiungere questo compimento della sua logica. Quanto sopravviverà dipenderà dalle nostre scelte deliberate: la scelta di frequentare, amare, sposarsi e procreare, la scelta di lottare per nazioni, tradizioni, forme d’arte e visioni del mondo specifiche, la scelta di limitare la nostra esposizione al virtuale, non necessariamente rifiutando le nuove tecnologie, ma cercando ogni giorno, in ogni contesto, di rendercene padroni. Le piccole nazioni sopravvivranno solo se i loro abitanti del XXI secolo guarderanno indietro ai costruttori di nazioni del XIX secolo, ai nazionalisti irlandesi, ai Giovani Turchi e ai sionisti delle origini, piuttosto che al cosmopolitismo da fine della storia in cui si stanno attualmente dissolvendo. Quindi il liberalismo stesso resisterà e prospererà solo se troverà il modo di intrecciare alcuni di questi intensi impulsi, già attenuati prima di Internet, nella sua visione della buona società, nella sua comprensione dei bisogni e dei doveri umani. (…)

Avere un figlio. Praticare la religione. Trovare la scuola. Sostenere il teatro locale, il museo, l’opera o la sala concerti, anche se si può vedere tutto su YouTube. Prendere il pennello, la palla, suonare uno strumento. Imparare la lingua, anche se esiste un’app. Imparare a guidare, anche se si pensa che presto Waymo o Tesla guideranno per voi. Esporre lapidi, non limitarsi a bruciare i morti. Sedersi con il bambino, aprire il libro e leggere. Mentre il collo di bottiglia si restringe, ogni sopravvivenza dipenderà dal prestare attenzione ancora una volta all’antico ammonimento: ho posto davanti a te la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, perché tu e la tua discendenza possiate vivere”.

(Traduzione di Giulio Meotti)